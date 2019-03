Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Krad Besitzer und flüchtigem Fahrer

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brackwede-

Bereits am Samstag, den 16.03.2019, flüchtete ein Kraftrad-Fahrer über die Senner Straße und Kammerichstraße vor der Polizei. Nach Hinweisen von Anwohnern fanden Beamte das grüne Kleinkraftrad herrenlos auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem aufgefunden Krad Gilera machen können.

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte, gegen 03:10 Uhr, auf dem Südring einen Kleinkraftrad-Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Er bog trotz roter Ampel nach rechts in die Senner Straße ab und anschließend nach links in die Kammerichstraße. Die Polizisten folgten dem Flüchtenden und setzten sich schließlich neben das Fahrzeug. Der Kleinkraftrad-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Krad, touchierte den neben ihm fahrenden Streifenwagen und anschließend den Zaun einer Firma. Obwohl der Krad-Fahrer stürzte, sprang er auf und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Über die Windelsbleicher Straße, den Kolenweg und den Fußweg zum Segelweg gelang ihm die Flucht. Ein Anwohner meldete Tage später das herrenlose grüne Gilera-Krad zwischen zwei Garagenblöcken in der Klashofstraße.

Personen, die Hinweise zu dem Eigentümer oder Fahrer des Kraftrades machen können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell