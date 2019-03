Polizei Bielefeld

POL-BI: Innerhalb von einer Nacht zweimal in Kiosk eingebrochen

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Mitte - Am Samstagmorgen, den 23.03.2019, brachen Unbekannte zunächst gegen 03:53 Uhr in einen Kiosk an der Otto-Brenner-Straße ein und entwendet Tabakwaren. Kurz darauf wurde gegen 05:55 ein zweites Mal eingebrochen und mehrere Paletten mit Bierdosen entwendet.

In den frühen Morgenstunden des Samstags durchschlugen unbekannte Täter die verglaste Eingangstür des Kiosks. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und meldete es der Polizei. Er sah kurz darauf, wie die Unbekannten in Richtung Oldentruper Straße flohen. Die Einbrecher entwendeten gezielt Tabakwaren. Die eintreffenden Polizeibeamten fahndeten ergebnislos nach den Tätern.

Ein paar Stunden später wurde eine Nachbarin des Kiosks durch lautes Klappern geweckt. Sie beobachtete, wie ein Unbekannter die provisorisch gerichtete Eingangstür aufbrach und in dem Geschäft verschwand. Sie benachrichtigte die Polizei. Der Unbekannte entwendete mehrere Paletten mit Bierdosen und verstaute sein Diebesgut zunächst in einer Mülltonne. Daraufhin flüchtete der Täter mit seinem Diebesgut in Richtung der Oldentruper Straße. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 26-jährigen Haller mit der Mülltonne stellen. Sie nahmen ihn vorläufig fest und fertigten eine Anzeige.

