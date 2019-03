Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Rollator-Fahrerin gescheitert - Fahrradfahrender Täter gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Ummeln-

Am Montagmorgen, den 25.03.2019, scheiterte ein Räuber an der Verhoffstraße bei dem Versuch, einer Bielefelderin Geld abzunehmen.

Um 07:45 Uhr ging eine 57-jährige Bielefelderin mit ihrem Rollator von der Straße Alte Landstraße über den Gehweg der Veerhoffstraße in Richtung Fichtenweg. In Höhe eines Bauernhofes setzte sie sich auf ihren Rollator. Ein Mann mit einem Fahrrad hielt vor ihr an und fragte nach Geld. Als sie dies verneinte, schlug der Täter ihr ins Gesicht, riss ihr die Brille von der Nase und durchwühlte ihre Jackentaschen. Ohne Beute flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Fichtenweg.

Das Opfer beschrieb den Täter als circa 170 cm groß, schlank, mit dunklen/grauen Haaren, Vollbart und bekleidet mit einer blauen Jacke und Jeans. Insgesamt hatte er eine ungepflegte Erscheinung und sprach undeutlich.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

