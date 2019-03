Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkten Porsche beschädigt - flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Am Samstag, den 23.03.2019, verursachte ein PKW-Fahrer in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes an der Artur-Ladebeck-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei sucht den Unfallflüchtigen und Zeugen.

Gegen 12:10 Uhr parkte ein Bielefelder seinen Porsche in dem hinteren Bereich der Tiefgarage an der Artur-Ladebeck-Straße und ging in den Supermarkt. Während seiner fünfminütigen Abwesenheit stieß ein unbekannter PKW-Fahrer gegen den in der Tiefgarage geparkten Porsche Panamera. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

