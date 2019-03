Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede Vermutlich durch eine Alarmanlage wurden Einbrecher in der Nacht zum Montag am Mühlenweg vertrieben. Gegen Mitternacht wurde der Polizei ein Einbruchalarm in ein Fahrradgeschäft gemeldet. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Diese hatten versucht die Eingangstür aufzubrechen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Arnsberg Mit einer ungewöhnlichen Methode brachen am Wochenende unbekannte Täter einen Baucontainer im Industriegebiet "Gut Nierhof" auf. Die Täter fuhren mit einem Teleskoplader gegen die Tür des Containers. Diese wurde hierdurch verbogen und aufgebrochen. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der Teleskoplader befand sich ebenfalls auf dem Tatortgelände. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 06.45 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

