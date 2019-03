Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Schläger gesucht (AR)

Arnsberg (ots)

Ein 29-jähriger Arnsberger wurde am Sonntag gegen 03 Uhr von bislang drei unbekannten Männern auf der Rumbecker Straße zusammengeschlagen. Die Auseinandersetzung begann bereits auf einer Karnevalsveranstaltung in Müschede. Der Mann gab an, dass es wenige Stunden zuvor in Müschede zu Streitigkeiten mit den drei Männern kam. Hierbei flogen zunächst nur Worte. Auch die Polizei war bereits in Müschede im Einsatz und sprach gegen die beteiligten Personen Platzverweise aus. Hierdurch wurde die Auseinandersetzung vorerst beendet. Als der Mann zu seiner Wohnanschrift zurückkehrte wurde er von den drei unbekannten Männern zusammengeschlagen. Hierbei wurde er leicht verletzt. Die Täter besaßen ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer war etwa 30 Jahre alt. Er trug einen Dreitagebart und sprach fließend Deutsch. Er wird als dünn beschrieben. Er trug eine dunkle Cargohose und ein olivgrünes Oberteil (vermutlich Tanktop). Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

