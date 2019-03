POL-HSK: Gegen Auto getreten (AR)

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 20 Uhr eine Gruppe von Jugendlichen auf der Klosterstraße. Die Gruppe ging in Richtung Neumarkt. Hierbei traten zwei junge Männer gegen einen geparkten Renault. Das Auto wurde beschädigt. Die Gruppe hörte laut Musik und bestand aus etwa acht Personen im Alter zwischen 17 bis 20 Jahren. Hierunter befanden sich auch zwei oder drei Mädchen. Ein Täter war bei schlanker Statur etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine dünne schwarze Jacke, eine dunkle Kappe und vermutlich eine dunkle Jogginghose. Der andere Täter trug eine hellere Bekleidung. Als der Zeuge die Gruppe ansprach, flüchtete die Gruppe in Richtung Altstadt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

