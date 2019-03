Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Den Straßennamen "Am Bruch" nahmen unbekannte Täter für bare Münze. Allerdings scheiterten sie an der stabilen Bauweise einer Tür. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10.15 Uhr, versuchten die Einbrecher die Nebentür eines Handwerkbetriebs einzuschlagen. Das Sicherheitsglas verhinderte jedoch, dass die Täter in den Betrieb einsteigen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

