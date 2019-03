Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taxifahrer bestohlen (AR)

Arnsberg (ots)

Bei einer Fahrt von Hüsten nach Arnsberg wurde einem Taxifahrer am Sonntag sein Mobiltelefon entwendet. Um 05.10 Uhr nahm der Fahrer drei Fahrgäste vor einer Diskothek an der Marktstraße auf. Als Fahrziel wurde der "Alte Markt" in Arnsberg angegeben. Bereits an der Jägersbrücke stiegen die drei jungen Männer aus dem Taxi. Nachdem die Fahrt ordnungsgemäß bezahlt wurde bemerkte der Mann den Diebstahl seines Handys. Vermutlich hatte dieses der Beifahrer unbemerkt entwendet. Als der Fahrer zur Brücke zurückkehrte, waren noch zwei Männer da. Die Männer gaben an, den flüchtigen Beifahrer nicht zu kennen. Der Fahrer begab sich daraufhin zur Polizeiwache und erstatte Strafanzeige. Beschreibung des Beifahrers: südländisches Aussehen, etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, schwarzes volles Haar, an den Seiten kurz geschnitten, Oberlippenbart, schwarzer Mantel Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

