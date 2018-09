POL-HSK: Brand eines Ackerschleppers

Medebach (ots) - Am Samstag, 15:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Schmallenberg mit seinem Ackerschlepper die L617 von Korbach in Richtung Medebach. In dem Anhänger wurde Maissilage transportiert. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand am Traktor ein Brand unterhalb des Fahrersitzes. Der 20-Jährige brachte das Fahrzeug nach ca. 100 Metern zum Stehen. Die Feuerwehren aus Medebach und Oberschledorn löschten die Flammen. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Hitze wurde die Fahrbahn beschädigt. Nach ersten Schätzungen beträgt die Höhe des Gesamtschadens ca. 60.000,- Euro. Die L617 blieb bis 17:15 Uhr gesperrt. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell