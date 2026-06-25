Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Hotel - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein Zeuge bemerkte am Dienstag (23.06.), um 11.30 Uhr die offenstehende Fluchttür an einem Hotel an der Bünder Straße. Daraufhin schaute der Mann am weiteren Gebäude nach dem Rechten, da die Tür normalerweise verschlossen ist. Ihm fiel sodann auf, dass eine Glasfront im Eingangsbereich eingeschlagen worden war und verständigte die Polizei. Aus dem Gebäude wurden diverse Gegenstände entwendet - unter anderem Toilettenpapierrollenhalter und Duschstangen. Eine genaue Aufstellung des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Der Sachschaden am Gebäude liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Weitere Zeugen, die zwischen Sonntagmittag und Dienstagmorgen im Bereich der Bünder Straße etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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