Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zeuge beobachtet mehrmaliges Anstoßen vor dem Kindergarten

Herford (ots)

(hm/um) Gestern (22.06.) früh, um 7:10 Uhr, touchierte ein Unbekannter mehrfach beim Rangieren mit dessen PKW Mercedes ein daneben parkenden Opel Corsa. Der Unfall ereignete sich in den Parktaschen an der Wiesenstraße in Höhe des dortigen Kindergartens. Anschließend parkte der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges in dem Parkstreifen. Er stieg aus, um die Schäden am eigenen Fahrzeug zu betrachten. Wenig später entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin meldete später den Unfall der Besitzerin des Opel Corsa und danach der Polizei. Der Fahrer war etwa 40 Jahre alt und 185 cm groß. Der Mann trug zum Zeitpunkt des Unfalls ein blau kariertes Hemd, eine kurze Sporthose, Sportschuhe sowie einen dunklen Rucksack. Der Gesamtschaden wird mit etwa 2700.- Euro angegeben. Die Polizei bitte in diesem Fall um weitere Zeugenmeldungen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen, sowie zum Fahrer machen? Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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