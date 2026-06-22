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POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Enger Austausch zwischen Polizei und Gemeinde Rödinghausen

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Enger Austausch zwischen Polizei und Gemeinde Rödinghausen
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Rödinghausen (ots)

Polizeichef Christian Lübke hat sich mit Bürgermeister Siegfried Lux im Rödinghauser Rathaus über aktuelle Sicherheitsthemen ausgetauscht. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Polizeipräsenz vor Ort, die Erreichbarkeit des Bezirksdienstes sowie die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Polizei. Positiv ist auch die Entwicklung der Sicherheitslage: Rödinghausen weist die geringsten Kriminalitätsfallzahlen im gesamten Kreis Herford auf. Zudem konnte die Kriminalitätsbelastung im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich gesenkt werden. Bürgermeister Siegfried Lux und Polizeichef Christian Lübke waren sich einig, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch künftig fortzusetzen und gemeinsam für Sicherheit und Bürgernähe in Rödinghausen einzustehen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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