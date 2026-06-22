Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen Kleinkraftrad und Auto

Hiddenhausen (ots)

(jd) Auf der Bünder Straße ereignete sich am Freitag (19.06.) gegen 20.43 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Hiddenhauser fuhr mit seinem Fiat in Richtung Herford. Auf Höhe des Bünder Landwegs beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Er verringerte seine Geschwindigkeit und bog ab. Zeitgleich setzte ein 16-jähriger Herforder mit seiner Yamaha zum Überholen des Fiats an. In dem Moment, in dem der 20-Jährige abbog, prallte das Kleinkraftrad gegen den linken Kotflügel des Fiat. Der 16-Jährige sowie sein 17-jähriger Sozius, der ebenfalls aus Herford stammt, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden nach einer notfallmedizinischen Erstbehandlung vor Ort mit Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat der Polizei Herford übernommen.

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