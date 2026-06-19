Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Citywache erfoglreiches Beispiel der Zusammenarbeit in Herford

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Herford (ots)

Polizeidirektor Christian Lübke war zu Besuch im Rathaus der Stadt Herford, um mit Bürgermeisterin Anke Theisen ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Sicherheitslage in der Kreisstadt, die Bekämpfung krimineller Netzwerke sowie die Sicherheit bei Großveranstaltungen wie dem Frühlingsfest oder dem Weihnachtsmarkt. Ein besonderes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei ist die gemeinsame Citywache in der Herforder Innenstadt, die seit Jahren erfolgreich betrieben wird. Bürgermeisterin Anke Theisen und Polizeichef Christian Lübke waren sich einig: Die vertrauensvolle Zusammenarbeit bleibt eine wichtige Grundlage für die Sicherheit der Menschen in Herford.

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