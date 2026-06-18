Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstagmorgen (16.06.) eine Tüte sowie Werbegegenstände aus einem Friseursalon an der Herforder Straße. Der Mann ging daraufhin zu dem Salon und stellte fest, dass die Eingangstür aufgebrochen worden war und verständigte die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellte fest, dass die unbekannten Täter offenbar mehrere Schränke durchwühlt habe. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld und diverse Haarprodukte. Ob es ihnen gelang, weiteres Diebesgut an sich zu nehmen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Eine erste Auswertung von Videomaterial aus Überwachungskameras ergab, dass zwei maskierte Personen gegen 1.59 Uhr das Gebäude betraten und wenige Minuten später zu Fuß flüchteten.

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