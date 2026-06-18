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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Zusammenstoß bei Abbiegevorgang

Hiddenhausen (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern (17.06.) ein 35-jähriger Mann aus Hiddenhausen verletzt. Er war gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung Herford unterwegs. Ebenfalls in Richtung Herford fuhr zeitgleich eine 55-jährige Hiddenhauserin, die mit ihrem Seat in die Blumenstraße abbiegen wollte. Als die Frau daher mit ihrem Fahrzeug in die Blumenstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit Radfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Seat befand und dann mit seinem Rad mit dem hinteren Fahrzeugteil kollidierte. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen wurde der Hiddenhauser in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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