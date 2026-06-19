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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausweichmanöver endet am Baum - Polizei sucht Fahrer eines silbernen Kombis

Hiddenhausen (ots)

(tl) Ein missglücktes Ausweichmanöver hat am vergangenen Montag (15.06.) in den frühen Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße geführt. Eine 38-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem grauen Opel in Richtung Oetinghauser Straße unterwegs. Auf Höhe eines Erdbeerfeldes soll ihr nach eigenen Angaben ein silberner Kombi mit Herforder Kennzeichen entgegengekommen und dabei auf ihre Fahrspur geraten sein. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die 38-jährige nach rechts aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der silberne Kombi setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere werden Hinweise zu dem silbernen Kombi mit Herforder Kennzeichen unter 05221/888-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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