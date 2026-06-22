Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenprall im Kurvenbereich - Mehrere Personen verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 39-jähriger Mann aus Kirchlengern war Sonntag (21.06.), um 19.30 Uhr mit seinem VW auf der Falscheider Straße unterwegs und bog mit seinem Fahrzeug nach links auf die Bünder Straße ab, um in Richtung Ostring zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 22-jährige Frau aus Lübbecke mit ihrem Audi auf der Bünder Straße in Richtung Löhne. Im Bereich einer Kurve nahe des Einmündungsbereichs zur Falscheider Straße verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß gegen einen Bordstein, überfuhr eine Verkehrsinsel, bei der sie das dort angebracht Verkehrszeichen touchierte und gelangte dann auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt, außerdem der 23-jährige Beifahrer der Lübbeckerin. Im VW wurden neben dem Fahrer sechs weitere Personen, darunter auch Kinder und Jugendliche, leicht verletzt. Die sieben Verletzten aus dem VW wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Verletzten aus dem Audi konnten nach einer medizinischen Versorgung vor Ort entlassen werden. Während der Zeit der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich Bünder Straße / Falscheider Straße gesperrt.

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