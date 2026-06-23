Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Radfahrer stürzt vor Tankstelle

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Montagabend (22.06.) fuhr ein 50-jähriger Mann aus Rödinghausen mit seinem Pedelec an der Osnabrücker Straße. Der Mann kam aus Richtung des Kreisverkehrs Spenger Straße / Meller Straße und bog auf das Gelände einer Tankstelle ab. Auf Höhe des Tankstellengebäudes beabsichtigte er, zu bremsen und verlor dabei offenbar das Gleichgewicht und stürzte auf die Seite. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich ebenfalls auf dem Gelände befand, setzte einen Notruf ab, da sich der 50-Jährige leicht verletzt hatte. Da der Mann deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Nach der Behandlung seiner leichten Verletzungen wurde der 50-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zur Wache Bünde gebracht.

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