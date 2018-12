Herford (ots) - (hay) Am Freitag (7.12.) hat ein alkoholisierter Fahrer innerhalb weniger Minuten zwei Verkehrsunfallfluchten begangen. Gegen 19:20 Uhr fuhr dieser 41-jährige Herforder mit seinem Fiat Punto auf der Salzufler Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Wiesestraße übersah er einen vor der Ampel wartenden 60-jährigen Herforder mit einem Ford Ka und fuhr auf. Beide Autos fuhren an den rechten Fahrbahnrand, um die Polizei zu verständigen. Der Unfallverursacher überlegte es sich aber anders und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Nur wenige Minuten später fiel der Flüchtende erneut auf der Salzufler Straße auf, diesmal in Richtung Bad Salzuflen. An der Einmündung zur Kastanienallee übersah er einen vor der Ampel wartenden BMW 520d eines 56-Jährigen aus Herford. Wieder fuhr er auf und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch die Unfälle entstand ein Gesamtschaden von circa 7.000 Euro. Durch Ermittlungen der alarmierten Polizei konnte der Aufenthaltsort des Beschuldigten festgestellt werden. Zwei Blutproben wurden angeordnet und durch einen Arzt entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Nach eigenen Angaben beabsichtigte der Alkoholisierte, eine Weihnachtsfeier seiner Firma aufzusuchen.

