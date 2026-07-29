POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände

Geilenkirchen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (28. Juli) war ein Optikergeschäft an der Konrad-Adenauer-Straße das Ziel von drei bislang unbekannten Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren diese gegen 01.45 Uhr mit einem schwarzen VW Golf am Geschäft vor und schlugen die verglaste Eingangstür des Ladenlokals ein. Aus dem Verkaufsraum nahmen sie eine bislang unbekannte Anzahl von hochpreisigen Brillen an sich und ...

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