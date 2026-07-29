POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustellengelände
Erkelenz-Lövenich (ots)
Unbekannte Personen verschafften sich in der Hasseler Straße Zutritt zu einem Baustellengelände und entwendeten dort mehrere Stromkabel. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (27. Juli), 20 Uhr, und Dienstag (28. Juli), 7 Uhr.
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