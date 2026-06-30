Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kollision zweier Pkw im Kreuzungsbereich

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Gegen 13.25 Uhr kam es am Montag (29. Juni) im Kreuzungsbereich der L 117 und der Heinsberger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Ersten Ermittlungen zufolge war eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw auf der L 117 aus Richtung Ratheim kommend in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs und fuhr in den benannten Kreuzungsbereich ein, um diesen geradeaus zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 73 Jahre alter Hückelhovener mit seinem Wagen aus Richtung Unterbruch kommend in Fahrtrichtung Wassenberg und wollte ebenfalls den Kreuzungsbereich weiter geradeaus in Richtung Wassenberg überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die später auf Grund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden mussten. Der Mann zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Die Frau aus Hückelhoven musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

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