PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Kirchhoven: Waldfeuchter Straße (Alkohol)
   - Geilenkirchen: Berliner Ring (BTM)
   - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (2 x BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Übach-Palenberg-Rimburg: Waldstraße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen wurden in

   - Erkelenz: Krefelder Straße
   - Erkelenz-Granterath: Sittarder Straße

Personen festgestellt, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Porsche Carrera

    Wassenberg-Effeld (ots) - Einen Porsche Carrera mit Aachener Kennzeichen (AC-) stahlen unbekannte Personen am Sonntagnachmittag (28. Juni) zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr in der Waldseestraße vom Parkplatz eines Badesees. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Fatbike aus Keller entwendet

    Hückelhoven (ots) - In der Martin-Luther-Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und entwendeten aus einem Kellerabteil ein Fatbike. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (25. Juni), 16 Uhr und Freitag (26. Juni), 9 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter an Sportplatz gestohlen

    Wegberg-Merbeck (ots) - Ein Wegberger ließ seinen E-Scooter am Samstagabend (27. Juni) gegen 19.50 Uhr am Sportplatz nur für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen nutzten Diebe aus und entkamen unerkannt mit dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren