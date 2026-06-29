POL-HS: E-Scooter an Sportplatz gestohlen

Waldfeucht-Braunsrath (ots) - Einbrecher drangen am 27. Juni (Samstag) zwischen 8.15 Uhr und 11.15 Uhr gewaltsam in ein an der Straße Maria Lind gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entkamen nach ersten Erkenntnissen unerkannt mit Schmuck, Bargeld und Silberbesteck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr