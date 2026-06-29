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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter an Sportplatz gestohlen

Wegberg-Merbeck (ots)

Ein Wegberger ließ seinen E-Scooter am Samstagabend (27. Juni) gegen 19.50 Uhr am Sportplatz nur für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen nutzten Diebe aus und entkamen unerkannt mit dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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