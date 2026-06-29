POL-HS: Geldbörse aus Auto entwendet

Heinsberg (ots) - Am 27.06.2026 um 08:43 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Brand auf einem Balkon auf der Siemensstraße gemeldet. Der Bewohner versuchte zunächst eigenständig den Brand zu löschen, dies gelang letztlich den erst eintreffenden Kräften der Polizei. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Durch die Flammen kam es zu Beschädigungen an der Fassade. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, welche zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung im ...

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