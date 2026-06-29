POL-HS: Geldbörse aus Auto entwendet
Heinsberg-Unterbruch (ots)
Aus einem an der Wassenberger Straße auf einer privaten Einfahrt abgestellten Auto entwendeten Unbekannte eine Geldbörse. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Freitag (26. Juni), 18 Uhr und Samstag (27. Juni), 10.30 Uhr.
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