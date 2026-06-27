PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Balkonbrand

Heinsberg (ots)

Am 27.06.2026 um 08:43 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Brand auf einem Balkon auf der Siemensstraße gemeldet. Der Bewohner versuchte zunächst eigenständig den Brand zu löschen, dies gelang letztlich den erst eintreffenden Kräften der Polizei. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Durch die Flammen kam es zu Beschädigungen an der Fassade. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, welche zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung im Objekt nicht bewohnbar ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Körperverletzung

    Geilenkirchen (ots) - Ein 33-Jähriger geriet am Donnerstagabend (25. Juni) gegen 23.10 Uhr auf dem Tripser Weg mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug der Mann dem Geilenkirchener mit der Faust ins Gesicht, verletzte ihn hierbei leicht und flüchtete anschließend in Richtung Burg Trips. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte weiße ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Nach Einbruch in Lebensmitteldiscounter Tabakwaren entwendet

    Gangelt (ots) - Zwischen Mittwochabend (24. Juni), 21.20 Uhr, und Donnerstagmorgen (25. Juni), 5.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter und entwendeten im Bereich der Kassen Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Die Polizei sicherte Spuren und hat die ersten ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:00

    POL-HS: Nächtliche Feldbrände

    Heinsberg-Dremmen (ots) - Gegen 1.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Freitagmorgen (26. Juni) über zwei Brände auf Feldern entlang der Gladbacher Straße informiert. Die Wehrleute konnten die Flammen löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Brandstiftung aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren