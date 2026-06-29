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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Firmenwagen

Heinsberg-Randerath (ots)

Zwischen dem 27. Juni (Samstag), 23 Uhr und dem 28. Juni (Sonntag), 9.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Straße Himmerich Zugang zu einem Firmenwagen, der im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses abgestellt war und stahlen hieraus eine Geldbörse, einen Firmenlaptop sowie ein Tablet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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