POL-HS: Fatbike aus Keller entwendet
Hückelhoven (ots)
In der Martin-Luther-Straße verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und entwendeten aus einem Kellerabteil ein Fatbike. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (25. Juni), 16 Uhr und Freitag (26. Juni), 9 Uhr.
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