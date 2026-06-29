POL-HS: Fatbike aus Keller entwendet

Wegberg-Merbeck (ots) - Ein Wegberger ließ seinen E-Scooter am Samstagabend (27. Juni) gegen 19.50 Uhr am Sportplatz nur für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen nutzten Diebe aus und entkamen unerkannt mit dem Elektrokleinstfahrzeug der Marke Segway. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr