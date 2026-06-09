Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch auf Baustelle
Erfurt (ots)
Auf eine Baustelle hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag (05.06.2026) bis gestern (08.06.2026) brachen Unbekannte in den Rohbau ein. Die Täter stahlen über 100 m bereits verlegter Stromkabel. Der Wert der Beute sowie des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
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