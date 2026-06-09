LPI-EF: Einbruch auf Baustelle

Erfurt (ots) - Vergangene Woche wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der BMW war auf einem Parkplatz in der Györer Straße abgestellt gewesen, als sich die Diebe im Tatzeitraum von Donnerstag (28.05.2026) bis Samstag (30.05.2026) an ihm zu schaffen machten. Von dem BMW fehlt bislang jede Spur. Das Auto hatte einen Wert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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