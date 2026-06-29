POL-HS: Diebstahl eines Porsche Carrera
Wassenberg-Effeld (ots)
Einen Porsche Carrera mit Aachener Kennzeichen (AC-) stahlen unbekannte Personen am Sonntagnachmittag (28. Juni) zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr in der Waldseestraße vom Parkplatz eines Badesees.
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