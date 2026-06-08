Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Heinsberg-Kirchhoven: Zur Kornmühle (Alkohol) - Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße (Alkohol) - Heinsberg-Grebben: Karl-Arnold-Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley (BTM + Alkohol) - Erkelenz: Theodor-Heuss-Straße (Alkohol) - Wegberg: Beecker Straße und Fußbachstraße (Alkohol) - Hückelhoven: Im Siel und Gladbacher Straße (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley - Erkelenz: Theodor-Heuss-Straße - Hückelhoven: Im Siel

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen wurden in

- Heinsberg-Oberbruch: Graf-von-Galen-Straße - Hückelhoven: Im Siel

Personen festgestellt, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt Anzeigen gefertigt.

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