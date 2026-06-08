POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Kirchhoven: Zur Kornmühle (Alkohol) - Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße (Alkohol) - Heinsberg-Grebben: Karl-Arnold-Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley (BTM + Alkohol) - Erkelenz: Theodor-Heuss-Straße (Alkohol) - Wegberg: Beecker Straße und Fußbachstraße (Alkohol) - Hückelhoven: Im Siel und Gladbacher Straße (BTM)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley - Erkelenz: Theodor-Heuss-Straße - Hückelhoven: Im Siel
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Betäubungsmitteldelikte:
Bei Kontrollen wurden in
- Heinsberg-Oberbruch: Graf-von-Galen-Straße - Hückelhoven: Im Siel
Personen festgestellt, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt Anzeigen gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell