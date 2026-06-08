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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Kirchhoven: Zur Kornmühle (Alkohol)
   - Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße (Alkohol)
   - Heinsberg-Grebben: Karl-Arnold-Straße (BTM)
   - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (BTM)
   - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley (BTM + Alkohol)
   - Erkelenz: Theodor-Heuss-Straße (Alkohol)
   - Wegberg: Beecker Straße und Fußbachstraße (Alkohol)
   - Hückelhoven: Im Siel und Gladbacher Straße (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg-Straeten: Waldhufenstraße
   - Übach-Palenberg-Marienberg: In der Schley
   - Erkelenz: Theodor-Heuss-Straße
   - Hückelhoven: Im Siel

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei Kontrollen wurden in

   - Heinsberg-Oberbruch: Graf-von-Galen-Straße
   - Hückelhoven: Im Siel

Personen festgestellt, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Durch die Beamten wurden die Betäubungsmittel sichergestellt Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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