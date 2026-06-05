POL-HS: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Unbekannte Personen stahlen in der Bahnhofstraße aus einem in einer Hofeinfahrt abgestellten Handwerkerfahrzeug mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Juni (Mittwoch), 18 Uhr, und dem 4. Juni (Donnerstag), 8 Uhr.
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