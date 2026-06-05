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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug gestohlen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Bahnhofstraße aus einem in einer Hofeinfahrt abgestellten Handwerkerfahrzeug mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Juni (Mittwoch), 18 Uhr, und dem 4. Juni (Donnerstag), 8 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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