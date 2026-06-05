Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer BMW schneidet Radfahrer

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Am Donnerstagabend (4. Juni) war ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad gegen 22.45 Uhr auf der Klosterstraße aus Richtung Myhl kommend in Fahrtrichtung Wassenberg unterwegs, als ihm in einem Kurvenbereich, etwa auf Höhe des Maas-Niederrheinpads, ein älterer schwarzer BMW mit gelben runden Scheinwerfern entgegenkam. Laut Aussage des 16-Jährigen schnitt der Fahrer des BMW die Kurve und nutzte die komplette Fahrbahn aus. Der Junge machte eine Ausweichbewegung und verlor hierbei die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte auf die Straße und verletzte sich hierbei leicht. Der BMW hielt kurz an und setzte schließlich seine Fahrt in Richtung Myhl fort. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den BMW und dessen Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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