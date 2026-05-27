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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeibekannter 38-Jähriger belästigt und verletzt Reisende in S-Bahn

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 26. Mai 2026, kam es in einer S-Bahn auf der Fahrt von Leipzig nach Halle (Saale) zu mehreren Straftaten durch einen aggressiven Reisenden. Der 38-Jährige pöbelte im Bereich der 1. Klasse Fahrgäste an, verschüttete Bier über einen Reisenden und spuckte anschließend mehreren Personen ins Gesicht beziehungsweise auf die Kleidung. Zudem ergriff er eine 20-jährige Frau am Unterarm, wodurch sichtbare Druckstellen entstanden. Als die Zugbegleiterin auf die Situation aufmerksam wurde, trat der deutsche Tatverdächtige gegen die Tür des Führerstands und verletzte dabei die Bahnmitarbeiterin am Knie und Fuß. Da der Mann zudem weder Fahrschein noch Ausweisdokumente vorzeigen konnte, wurde die Bundespolizei informiert. Mit Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Halle (Saale) konnten Einsatzkräfte den polizeibekannten Tatverdächtigen auf Bahnsteig 1 stellen und kontrollieren. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Erschleichens von Leistungen sowie Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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