POL-HS: VW-Transporter entwendet
Erkelenz (ots)
Auf der Westpromenade entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 1. Juni (Montag), 08.30 Uhr, und dem 4. Juni (Donnerstag), 8 Uhr, einen VW-Transporter, an dem Kennzeichen aus Essen (E-) angebracht waren.
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