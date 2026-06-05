POL-HS: VW-Transporter entwendet

Gangelt (ots) - Am 04.06.2026, gegen 11:36 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden die L47 aus Richtung Süsterseel in Richtung Gangelt. Hinter dem Krad fuhr ein Pkw mit niederländischen Kennzeichen. Nach Angaben des Kradfahrers kam es zwischen dem Kradfahrer und dem Pkw-Fahrer zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw dem Krad sehr nah auf wodurch der Kradfahrer nach rechts von der ...

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