Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hückelhoven-Ratheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Heinsberg (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) ereignet sich ein Verkehrsunfall auf der Kirchstraße in Hückelhoven-Ratheim. Gegen 18:24 Uhr verlor die 63-jährige Fahrzeugführerin, aus bislang ungeklärten Gründen, die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr gegen eine dortige Hauswand. Die Fahrerin wurde mit einem RTW ins Krankenhaus gebracht. Die Kirchstraße wurde teilweise für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiterhin an.

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