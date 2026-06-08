Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind auf Fahrrad angefahren

Zeugensuche

Hückelhoven-Millich (ots)

Am vergangenen Freitag (5. Juni) kam es auf der Gronewaldstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leichte Verletzungen erlitt. Der 11-Jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Gronewaldstraße in Fahrtrichtung Ratheim unterwegs. In der gleichen Fahrtrichtung befuhr ein rotes Fahrzeug die Gronewaldstraße und bog im Einmündungsbereich nach rechts auf die Kobbenthaler Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Jungen, der daraufhin die Kontrolle über sein Rad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Das rote Fahrzeug, dass im Heckbereich ein Reserverad, ähnlich wie bei Geländewagen, montiert hatte, setzte seine Fahrt fort und wird nun von der Polizei gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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