Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer VW T-Roc im Zusammenhang mit Parkunfall gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Samstag (16. März) kam es gegen 10 Uhr morgens in der Quimperlestraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einem Parkunfall. Der Fahrer eines weißen Mercedes beschädigte beim Einparken in eine Parklücke einen rechts danebenstehenden schwarzen VW T-Roc. Der Unfallverursacher, der bekannt ist, entfernte sich vom Parkplatz. Der VW T-Roc wies im linken Bereich der hinteren Stoßstange laut einem Zeugen Beschädigungen auf. Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des VW. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell