POL-PPRP: Mehrere Unfälle mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots) - Zwischen dem 26.06.2023, 19:30 Uhr, und dem 04.07.2023, 07:30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in der Pasadenaallee in einen Container einzubrechen. Dies misslang den Tätern. Sie haben den Einbruchsversuch beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: ...

