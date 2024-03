Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter und mehrere vollendete Fahrzeugeinbrüche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

In der Nacht von Montag (11. März) auf Dienstag (12. März) kam es zu drei vollendeten und einem versuchten Einbruch in Pkw. In allen vollendeten Fällen schlugen die unbekannten Täter jeweils eine Scheibe ein, um in die Fahrzeuginnenräume zu gelangen. Am Liebermannweg erbeuteten sie so eine Jacke und eine Geldbörse, in der Rölkenstraße fiel ihnen ebenfalls ein Portmonee in die Hände. Bei einem in der Josef-van-der-Velden-Straße abgestellten Wagen gingen die Diebe leer aus, da sich im Fahrzeug keine Wertgegenstände befanden. Auf dem Cranachweg gelang es den Tätern trotz mehrfacher Versuche nicht, die Scheibe eines Pkw einzuschlagen. Ob die Taten alle in Zusammenhang stehen, prüft nun die zuständige Kriminalpolizei.

