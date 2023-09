Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorrollerfahrer nach Nötigung gesucht

Selfkant (ots)

Am Montagnachmittag (18. September) fuhr ein Pkw-Fahrer gegen 16.25 Uhr auf der Selfkantstraße in Saeffelen und bemerkte etwa in Höhe der Feuerwehrwache im Rückspiegel einen Motorrollerfahrer, der laut Angaben des Mannes dicht auffuhr und drängelte. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt durch die Ortschaften Heilder und Höngen weiter in Fahrtrichtung Tüddern fort. In Höngen sah der Mann im Rückspiegel, wie der Zweiradfahrer anhielt, einen Stein aufhob und weiter hinter ihm herfuhr. In Tüddern soll der Zweiradfahrer dann auf der Sittarder Straße neben den Wagen des Selfkänters gefahren sein und ihn in niederländischer Sprache aufgefordert haben, anzuhalten. Hierbei habe er den Stein bedrohlich in der Hand gehalten. Kurz danach setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Niederlande fort. Er war laut Beschreibung 180 bis 190 Zentimeter groß, wirkte südländisch und war etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke, einen weißen Motorradhelm und fuhr eine Vespa. Die Polizei sucht nun den Motorrollerfahrer. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

