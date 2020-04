Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 109 vom 18.04.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten: Hückelhoven - Diebstahl aus Pkw In der Zeit vom 14.04.2020, 16:00 Uhr bis 17.04.2020, 15:00 Uhr, wurden an einem in der Glück-Auf- Straße am Straßenrand parkenden Pkw Renault mehrere Gegenstände entwendet. Außerdem stahlen die Unbekannten 3 Radkappen sowie das hintere Kennzeichen des Pkw.

Geilenkirchen - Reifen an zwei Pkw zerstochen Im Tatzeitraum vom 16.04.2020, 22:00 Uhr bis 17.04.2020, 05:40 Uhr, zerstachen Unbekannte die Reifen an zwei in der Straße "Am Tripser Wäldchen" parkenden Pkw. Beschädigt wurden die Reifen eines Pkw Hyundai sowie eines Pkw Skoda.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell