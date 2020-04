Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung/ Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Rödgen (ots)

Anwohner stellten am Donnerstag (16. April), gegen 16.20 Uhr, fest, dass große Rauchwolken aus einem Waldgebiet zwischen den Ortschaften Dahlheim-Rödgen und Arsbeck aufstiegen. Daraufhin informierten sie die Rettungsleitstelle. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Laub und Geäst am Rande des Waldgebietes waren vermutlich absichtlich entzündet worden und hatten sich zu einem großen Brand ausgeweitet.

Bereits am 14. April und am 15. April waren Brände in Wildenrath und Dahlheim entdeckt worden.

Am Dienstag (14. April) war die Feuerwehr gegen 17.15 Uhr nach Wildenrath gerufen worden, wo an der Friedrich-List-Allee Möbelstücke entzündet worden waren. Des Weiteren war auch in einem nahegelegenen Waldgebiet ein Feuer entdeckt worden. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Am Mittwoch (15. April), erhielt die Polizei gegen 21.05 Uhr Kenntnis von einem Waldbrand an der Mühlenstraße. Das betroffene Gelände grenzt unmittelbar an einen Schotterparkplatz. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand, bevor die Flammen sich weiter ausbreiten konnten.

Aufgrund der Vielzahl der Brände geht die Polizei von Brandstiftung aus und nahm die Ermittlungen auf.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

