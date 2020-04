Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug mit offenbar ätzender Flüssigkeit beschädigt

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Ein Pkw, der in einer Hauseinfahrt an der Waldstraße stand, wurde zwischen 18 Uhr am Mittwoch (15. April) und 17.15 Uhr am Donnerstag (16. April), beschädigt. Die unbekannten Täter schütteten eine vermutlich ätzende Flüssigkeit über das gesamte Fahrzeug. Wer Beobachtungen machte, die mit der Tat zusammenhängen könnten, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

