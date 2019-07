Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Sonntag, 7. Juli, fuhr eine 83-jährige Frau aus Erkelenz mit ihrem Pedelec auf der Straße In Kückhoven und beabsichtigte nach links in die Thingstraße abzubiegen. Sie geriet mit dem Vorderrad gegen einen abgesenkten Bordstein am Übergang zur Thingstraße und stürzte zu Boden. Ein 82-jähriger Mann, der die Seniorin in seinem Krankenfahrstuhl begleitet hatte, sowie zwei Ersthelfer, kümmerten sich um die Frau. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

