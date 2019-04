Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diesel abgezapft

Hückelhoven-Baal (ots)

Aus einem Lkw, welcher an der Ottostraße stand, zapften unbekannte Täter Diesel Kraftstoff ab. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 5. April (Freitag), 17 Uhr bis zum 7. April (Sonntag), 6 Uhr. Durch das Ablassen des Tanks war außerdem eine unbestimmte Menge des Kraftstoffs in die Kanalisation geraten, weshalb neben der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz war.

