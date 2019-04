Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Wohnung eingebrochen

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Durch ein Fenster drangen unbekannte Täter am 7. April (Sonntag) in eine Wohnung an der Straße An Fürthenrode ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, ob dabei etwas erbeutet wurde. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr und 20.10 Uhr.

