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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hansastraße/Roßbachstraße am Freitag, 07. August gegen 14.00 Uhr, wurde ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert.

Der junge Mann aus Hamm wollte mit seinem E-Scooter die Roßbachstraße von Norden nach Süden überqueren. Im Einmündungsbereich stieß er dann mit dem Nissan eines 54-jährigen Mannes zusammen. Der 54-jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw die Roßbachstraße in Richtung Osten.

Durch den Zusammenstoß stürzte der E-Scooter-Fahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Hammer Krankenhaus.

Da sich Hinweise auf eine Manipulation am E-Scooter des 15-jährigen ergaben, wurde dieser vor Ort sichergestellt.(sd)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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