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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 54-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw zog sich eine 54-jährige Pedelecfahrerin am Donnerstag, 7. August, auf der Blücherstraße leichte Verletzungen zu.

Eine 32-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16.20 Uhr die Flensburger Straße in südlicher Richtung. Sie beabsichtige nach links auf die Blücherstraße abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der 54-jährigen Pedelecfahrerin, die den Radweg in westlicher Richtung befuhr. Die Pedelecfahrerin stürzte durch die Kollision zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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