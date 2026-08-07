POL-HAM: 54-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw zog sich eine 54-jährige Pedelecfahrerin am Donnerstag, 7. August, auf der Blücherstraße leichte Verletzungen zu.
Eine 32-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16.20 Uhr die Flensburger Straße in südlicher Richtung. Sie beabsichtige nach links auf die Blücherstraße abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der 54-jährigen Pedelecfahrerin, die den Radweg in westlicher Richtung befuhr. Die Pedelecfahrerin stürzte durch die Kollision zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
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